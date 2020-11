Francesco Oppini resta al GF Vip. Signorini: “Non odia le donne” (Di martedì 3 novembre 2020) Francesco Oppini non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per le sue frasi contro le donne. Il web ha stroncato Alfonso Signorini. Francesco Oppini è stato al centro della polemica a causa di alcune sue spiacevoli frasi nei confronti del genere femminile. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo e della rete ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 3 novembre 2020)non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per le sue frasi contro le donne. Il web ha stroncato Alfonsoè stato al centro della polemica a causa di alcune sue spiacevoli frasi nei confronti del genere femminile. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo e della rete ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - 25e82c1a95c1496 : RT @zorzimood: Dico solo un cosa: Francesco Oppini non è stato squalificato perché è il figlio della Parietti e perché la persona oggetto d… - ronnje_ : RT @zorzimood: Dico solo un cosa: Francesco Oppini non è stato squalificato perché è il figlio della Parietti e perché la persona oggetto d… -