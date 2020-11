Folla a passeggio nel centro di Lecce. Il sindaco. "Così non va. Siete irresponsabili" (Di lunedì 2 novembre 2020) È amaro lo sfogo affidato ai social del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che al suo “Così non va” allega una foto di via trinchese, strada del centro cittadino afFollata ieri pomeriggio come se l’epidemia da coronavirus non esistesse.“Evitare i contatti sociali non necessari e le occasioni di svago in centro è un preciso dovere civico di tutti noi. Indipendentemente se espressamente previsto dalle normative vigenti. Ce lo stanno raccomandando da settimane medici e scienziati - scrive - chi sceglie di ignorare questi appelli uscendo a passeggiare come se niente fosse, è un irresponsabile. Chi si ribella ai controlli dei vigili, come è avvenuto con un gruppo di persone che rifiutava di indossare la mascherina, deve essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) È amaro lo sfogo affidato ai social deldi, Carlo Salvemini che al suo “; non va” allega una foto di via trinchese, strada delcittadino afta ieri pomeriggio come se l’epidemia da coronavirus non esistesse.“Evitare i contatti sociali non necessari e le occasioni di svago inè un preciso dovere civico di tutti noi. Indipendentemente se espressamente previsto dalle normative vigenti. Ce lo stanno raccomandando da settimane medici e scienziati - scrive - chi sceglie di ignorare questi appelli uscendo a passeggiare come se niente fosse, è un irresponsabile. Chi si ribella ai controlli dei vigili, come è avvenuto con un gruppo di persone che rifiutava di indossare la mascherina, deve essere ...

