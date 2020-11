Covid 19, in Puglia interviene l'Esercito: 13 postazioni per i tamponi drive-in (Di lunedì 2 novembre 2020) BARI - Esercito, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13 postazioni in modalità drive-in per effettuare i tamponi Covid e alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) BARI -, Marina e Protezione civile sono pronti ad attivare 13in modalità-in per effettuare ie alleggerire il lavoro dei dipartimenti di Prevenzione delle Asl. ...

MediasetTgcom24 : Covid, per aggirare il Dpcm festeggiano il compleanno in autogrill #coronavirus - TgLa7 : #Covid: @micheleemiliano chiude tutte le #scuole in #Puglia, eccezione solo per le scuole per l'infanzia - Agenzia_Ansa : Covid: Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia. Eccezione solo per infanzia. 'Contagi su con riapertura scuole'… - AnsaPuglia : Covid: in Puglia coinvolto Esercito, 13 postazioni tamponi. Con Marina e Protezione civile, per alleggerire diparti… - TrulliMartina : Covid 19 e turismo, per Federalberghi la Puglia lasciata senza protezione -