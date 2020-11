Coronavirus, ultime notizie – Pregliasco: «Diffusione più ampia e peggiore della prima». Regno Unito, il consigliere di Johnson: «Con il lockdown a settembre avremmo salvato migliaia di vite» (Di lunedì 2 novembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, ancora 208 morti e 29.907 contagiati, con 32mila tamponi in meno. Allerta in Lombardia e Campania – Il bollettino della Protezione civile 1° novembreCoronavirus in Lombardia, 8.607 nuovi contagi con 7.123 tamponi in meno. Cinquantaquattro le vittime 1° novembreNovember 1, 2020 Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiIn un solo weekend i casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 46,5 milioni di contagi, secondo i dati ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Ultimi bollettini:, ancora 208 morti e 29.907 contagiati, con 32mila tamponi in meno. Allerta in Lombardia e Campania – Il bollettinoProtezione civile 1° novembrein Lombardia, 8.607 nuovi contagi con 7.123 tamponi in meno. Cinquantaquattro le vittime 1° novembreNovember 1, 2020 Per saperne di più:(Covid-19): la normativaMinisterosalute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiIn un solo weekend i casi danel mondo hanno superato quota 46,5 milioni di contagi, secondo i dati ...

silvia_sb_ : A settembre tutti a segnalare alle agenzie gli articoli del NYT e del FT che narravano la bravura italica nella ges… - Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - petergomezblog : #Coronavirus, 31.758 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Morti 297 malati. Quasi 1000 ricoverati in più e +97 pazienti… - pinino65 : #Coronavirus #CoronavirusSuisse #Covid19 Le ultime 24 ore: 333 nuovi casi e 2 decessi - infoitsalute : LIVE Coronavirus Italia: diminuisco i nuovi positivi a 29.907. 208 le vittime nelle ultime 24 ore -