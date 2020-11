Coronavirus: Conte, 'scuole secondarie secondo grado integralmente a distanza' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Tra le misure che il governo adotterà nelle prossime ore a livello nazionale si configura anche "la possibilità, per le scuole secondarie di secondo grado, di passare anche integralmente alla didattica distanza", "sperando si tratti di una misura temporanea". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni sulle misure anti-Covid. Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Tra le misure che il governo adotterà nelle prossime ore a livello nazionale si configura anche "la possibilità, per ledi, di passare anchealla didattica", "sperando si tratti di una misura temporanea". Così il premier Giuseppe, in Aula alla Camera per le comunicazioni sulle misure anti-Covid.

NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - NicolaPorro : Conte, mezz'ora per dire che non faranno chiusure generalizzate su tutto il territorio come a marzo. Bene. #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'limiti alla circolazione nella tarda serata'... - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'scuole secondarie secondo grado integralmente a distanza'... -