Conte… questo è quello che passa il convento!

di Alessandro Sallusti. Trentamila infetti e trecento morti in un giorno. Ognuno la pensi come crede, ma non è questo il momento di fare colpi di testa. Quando la casa brucia, l'imperativo è spegnere le fiamme, verrà poi il tempo di discutere e accapigliarsi sull'origine dell'incendio. Voglio dire che – ci piaccia o no – …

