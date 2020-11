Ajax, tegola Covid: in cinque a rischio per la Champions (Di lunedì 2 novembre 2020) Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch potrebbero essere positivi al coronavirus. Decisivo l’ultimo tampone in vista della gara con il Modtjylland tegola coronavirus per l’Ajax in vista del match di Champions League contro il Midtjylland. Stando al Telegraaf, alcuni giocatori della squadra olandese sarebbero positivi al Covid-19 e dunque a rischio per la sfida di domani. Fuori dai convocati sono rimasti Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch: potrebbero essere loro i calciatori positivi al virus. Decisivi saranno i risultati del tamponi che l’Ajax ha effettuato nelle scorse ore. Se saranno falsi positivi, potranno essere disponibili contro il Midtjylland. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch potrebbero essere positivi al coronavirus. Decisivo l’ultimo tampone in vista della gara con il Modtjyllandcoronavirus per l’in vista del match diLeague contro il Midtjylland. Stando al Telegraaf, alcuni giocatori della squadra olandese sarebbero positivi al-19 e dunque aper la sfida di domani. Fuori dai convocati sono rimasti Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch: potrebbero essere loro i calciatori positivi al virus. Decisivi saranno i risultati del tamponi che l’ha effettuato nelle scorse ore. Se saranno falsi positivi, potranno essere disponibili contro il Midtjylland. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Ajax tegola Tegola Covid per l'Ajax, Telegraaf: undici positivi e tante stelle anche in prima squadra TUTTO mercato WEB Video/ Liverpool Midtjylland (2-0): highlights e gol. Vittoria sofferta per i Reds

Video Liverpool Midtjylland (risultato finale 2-0): Diogo Jota e Salah siglano i gol che decidono la contesa ad Anfield. I Reds restano a punteggio pieno.

Atalanta-Ajax, i voti: Zapata scatenato, deludono Hateboer e Gosens. Traoré decisivo

ATALANTA SPORTIELLO 6,5 Attento nel primo tempo ma poi pasticcia sul secondo gol. Si riscatta nella ripresa con due ottimi interventi TOLOI 5,5 Meno reattivo del solito in marcatura. Soffre ...

