Addio Gigi Proietti, i messaggi social degli artisti: da Lino Guanciale a Alessandro Gassmann e Veronica Pivetti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dello spettacolo piange Gigi Proietti, grande mattatore e immenso attore, che si è spento stamattina nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Per rendere omaggio all’artista, Rai Premium ripropone la miniserie Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, ultimo capitolo che chiude la fiction di successo andata in onda sulla rete ammiraglia tra il 1996 e il 2005.Molti artisti hanno ricordato Gigi Proietti sui social, condividendo messaggi di cordoglio in ricordo dell’attore romano, un poliedrico artista che si è distinto tra teatro, tv, cinema, radio e anche doppiaggio. Lino Guanciale, in queste ultime settimane protagonista della fiction Rai L’Allieva 3, lo ha ricordato scrivendo su ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dello spettacolo piange, grande mattatore e immenso attore, che si è spento stamattina nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Per rendere omaggio all’artista, Rai Premium ripropone la miniserie Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, ultimo capitolo che chiude la fiction di successo andata in onda sulla rete ammiraglia tra il 1996 e il 2005.Moltihanno ricordatosui, condividendodi cordoglio in ricordo dell’attore romano, un poliedrico artista che si è distinto tra teatro, tv, cinema, radio e anche doppiaggio., in queste ultime settimane protagonista della fiction Rai L’Allieva 3, lo ha ricordato scrivendo su ...

repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - k_arme : RT @DisneyPlusIT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi car… - antobon2 : RT @paoloborrometi: Lo scherzo più brutto, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Addio al più grande mattatore della scena italiana: G… -