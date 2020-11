Wolverine - L' immortale | Hugh Jackman seguì i consigli di Dwayne Johnson per avere un fisico incredibile

Leggi su movieplayer

(Di domenica 1 novembre 2020) Per le riprese di- L'chiese adi fornirgli deiutili per ottenere la miglior forma fisica possibile. Al fine di ottenere l'forma fisica necessaria per interpretare il protagonista di- L'contattòaffinché loasse e lo seguisse per tutto il processo necessario permettendo all'attore australiano di raggiungere gli standard che si era imposto.suggerì adi ingerire quotidianamente porzioni di cibo per un totale di seimila calorie al giorno, ...