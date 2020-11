Usa, Tedesco (Columbia): “Alla Casa Bianca serve una svolta green” (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Con Joe Biden alla Casa Bianca potrebbero arrivare incentivi fiscali per rafforzare una tendenza gia’ alimentata da societa’ private, banche e gruppi assicurativi, nonostante la presidenza Donald Trump, a investire in fonti energetiche “green” e piu’ remunerative: parola di Marco Tedesco, ricercatore della Nasa e professore alla Columbia University di New York. Lo studioso, di origini irpine, docente affiliato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, noto negli Stati Uniti per le missioni dalla Groenlandia all’Antartide e all’Himalaya, risponde alle domande dell’agenzia Dire a pochi giorni dalle elezioni di martedi’. Leggi su dire (Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Con Joe Biden alla Casa Bianca potrebbero arrivare incentivi fiscali per rafforzare una tendenza gia’ alimentata da societa’ private, banche e gruppi assicurativi, nonostante la presidenza Donald Trump, a investire in fonti energetiche “green” e piu’ remunerative: parola di Marco Tedesco, ricercatore della Nasa e professore alla Columbia University di New York. Lo studioso, di origini irpine, docente affiliato alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, noto negli Stati Uniti per le missioni dalla Groenlandia all’Antartide e all’Himalaya, risponde alle domande dell’agenzia Dire a pochi giorni dalle elezioni di martedi’.

