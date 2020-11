Udinese-Milan, Pioli: “Sto allenando una squadra forte. Scudetto? Ibra può dire quello che vuole” (Di domenica 1 novembre 2020) Il Milan ha conquistato la quinta vittoria nelle prime sei gare di campionato.Il 2-1 ottenuto sul campo dell'Udinese ha permesso ai rossoneri di confermarsi al primo posto della classifica di Serie A. Tanta soddisfazione per Stefano Pioli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN."Se riuscissimo ad allenarci di più potremmo alzare il livello di più. Volevamo giocatori giovani che ci potevano permettere di crescere, essendo pronti subito. Non abbiamo ancora fatto niente, c’è tanta strada da fare. Tonali? Si sta inserendo molto bene, anche oggi ha fatto bene. Ha tutto, un passaggio veloce, ha gamba e fisicità. Deve avere un po’ di intensità ma è forte. È un ragazzo fantastico, attento e disponibile al lavoro. Sto ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Ilha conquistato la quinta vittoria nelle prime sei gare di campionato.Il 2-1 ottenuto sul campo dell'ha permesso ai rossoneri di confermarsi al primo posto della classifica di Serie A. Tanta soddisfazione per Stefanoche ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN."Se riuscissimo ad allenarci di più potremmo alzare il livello di più. Volevamo giocatori giovani che ci potevano permettere di crescere, essendo pronti subito. Non abbiamo ancora fatto niente, c’è tanta strada da fare. Tonali? Si sta inserendo molto bene, anche oggi ha fatto bene. Ha tutto, un passaggio veloce, ha gamba e fisicità. Deve avere un po’ di intensità ma è. È un ragazzo fantastico, attento e disponibile al lavoro. Sto ...

