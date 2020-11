Nuovo Dpcm: coprifuoco dalle ore 18, restrizioni regionali in base all’indice Rt (Di domenica 1 novembre 2020) Il premier Conte si prepara a predisporre una nuova stretta in Italia per rispondere all’aumentare dei casi di coronavirus. Sembra però si vada verso il no a un lockdown di tipo generalizzato, ma piuttosto a chiusure regionali in base all’indice Rt di ciascun territorio. I governatori, però, chiedono misure più restrittive e uguali su tutto il territorio nazionale per evitare di risultare gli artefici agli occhi dell’opinione pubblica di eventuali chiusure. Tra le proposte che potrebbero essere accolte e inserite nel Nuovo Dpcm sembrerebbe poter esserci una forma di coprifuoco nazionale alle ore 18. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Il premier Conte si prepara a predisporre una nuova stretta in Italia per rispondere all’aumentare dei casi di coronavirus. Sembra però si vada verso il no a un lockdown di tipo generalizzato, ma piuttosto a chiusureinall’indice Rt di ciascun territorio. I governatori, però, chiedono misure più restrittive e uguali su tutto il territorio nazionale per evitare di risultare gli artefici agli occhi dell’opinione pubblica di eventuali chiusure. Tra le proposte che potrebbero essere accolte e inserite nelsembrerebbe poter esserci una forma dinazionale alle ore 18.

