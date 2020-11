Milik Napoli, prove di rinnovo: il polacco teme l’isolamento (Di domenica 1 novembre 2020) Il Napoli riflette sul rinnovo di Milik: l’attaccante polacco teme di perdere il posto in nazionale in vista degli Europei Il Napoli proverà a risolvere l’intricata questione legata al futuro di Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto a giugno 2021 e attualmente escluso dalle liste per Serie A ed Europa League. Sebbene si parli di un suo addio a gennaio (con Everton e Tottenham in forte pressing), l’attaccante polacco potrebbe addirittura rinnovare con il club azzurro in ottica Europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Ilriflette suldi: l’attaccantedi perdere il posto in nazionale in vista degli Europei Ilrà a risolvere l’intricata questione legata al futuro di Arkadiusz, in scadenza di contratto a giugno 2021 e attualmente escluso dalle liste per Serie A ed Europa League. Sebbene si parli di un suo addio a gennaio (con Everton e Tottenham in forte pressing), l’attaccantepotrebbe addirittura rinnovare con il club azzurro in ottica Europei. Leggi su Calcionews24.com

