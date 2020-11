Ladri in casa di Fonseca, colpo da 100.000 euro (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, paura per Paulo Fonseca: Ladri in casa, colpo dal valore di 100.000 euro circa. Fortunatamente il tecnico e la sua famiglia non si trovavano nell’abitazione. Disavventura per il tecnico della Roma Paulo Fonseca, vittima di una rapina in casa: i Ladri hanno sottratto dall’abitazione dell’allenatore tre Rolex dal valore complessivo di 100.000 euro. Ladri in casa di Paulo Fonseca, rapina da 100.000 euro La notizia è stata riportata da il Messaggero. La rapina è avvenuta nel pomeriggio del 30 ottobre, quando in casa dell’allenatore fortunatamente non c’era nessuno. Il tecnico si trovava al Centro ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, paura per Pauloindal valore di 100.000circa. Fortunatamente il tecnico e la sua famiglia non si trovavano nell’abitazione. Disavventura per il tecnico della Roma Paulo, vittima di una rapina in: ihanno sottratto dall’abitazione dell’allenatore tre Rolex dal valore complessivo di 100.000indi Paulo, rapina da 100.000La notizia è stata riportata da il Messaggero. La rapina è avvenuta nel pomeriggio del 30 ottobre, quando indell’allenatore fortunatamente non c’era nessuno. Il tecnico si trovava al Centro ...

fattoquotidiano : Ladri in casa dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca: rubati tre Rolex dal valore di 100mila euro - Corriere : Ladri in casa di Fonseca, allenatore della Roma: bottino da 100 mila euro - NewsMondo1 : Ladri in casa di Fonseca, colpo da 100.000 euro - Guidorizzi82 : Ma ovviamente si parla solo se succede a Napoli... - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Svaligiata la casa di Paulo #Fonseca ??Bottino da 100 mila euro ??Cosa hanno rubato i ladri #Roma #RomaFiorentina h… -