Il caso del tweet di Toti: “Anziani più fragili, non indispensabili a sforzo produttivo del Paese”. Poi rettifica: “Messaggio frainteso” (Di domenica 1 novembre 2020) “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate”. Il tweet di Giovanni Toti scatena una bufera sui social, mentre il governatore della Liguria è riunito, assieme agli altri presidenti di Regione, con il governo per stabilire gli interventi che confluiranno nel prossimo Dpcm. Tanto che nel giro di mezz’ora il suo staff è costretto a intervenire per precisare, senza scusarsi: “Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid 19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, nonallodel Paese che vanno però tutelate”. Ildi Giovanniscatena una bufera sui social, mentre il governatore della Liguria è riunito, assieme agli altri presidenti di Regione, con il governo per stabilire gli interventi che confluiranno nel prossimo Dpcm. Tanto che nel giro di mezz’ora il suo staff è costretto a intervenire per precisare, senza scusarsi: “Il senso di questo, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i ...

Covid: a Lauria 6 nuovi casi

