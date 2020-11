Gigi Proietti ricoverato in gravissime condizioni (Di lunedì 2 novembre 2020) É di pochissimi istanti fa la notizia riportata dal sito de Il tempo, l’attore Gigi Proietti sarebbe ricoverato in condizioni molto gravi in una clinica a Roma, in un reparto di terapia intensiva. Secondo le primissime informazioni per ora giunte, le cause non sarebbero riconducibili a infezioni da Covid-19 bensì da problemi di carattere cardiaco di cui Proietti soffre già. Massima riservatezza sull’evoluzione della situazione. In passato l’attore aveva già accusato problemi di salute in seguito ad una forte tachicardia che dovette affrontare sempre in terapia intensiva all’Ospedale San Pietro di Roma. Tutto questo accade alla vigilia del suo ottantesimo compleanno che cadrà domani, lunedì 2 novembre. TvBlog. Leggi su tvblog (Di lunedì 2 novembre 2020) É di pochissimi istanti fa la notizia riportata dal sito de Il tempo, l’attoresarebbeinmolto gravi in una clinica a Roma, in un reparto di terapia intensiva. Secondo le primissime informazioni per ora giunte, le cause non sarebbero riconducibili a infezioni da Covid-19 bensì da problemi di carattere cardiaco di cuisoffre già. Massima riservatezza sull’evoluzione della situazione. In passato l’attore aveva già accusato problemi di salute in seguito ad una forte tachicardia che dovette affrontare sempre in terapia intensiva all’Ospedale San Pietro di Roma. Tutto questo accade alla vigilia del suo ottantesimo compleanno che cadrà domani, lunedì 2 novembre. TvBlog.

