Gara F1 GP Imola 2020 oggi in tv | orario e come vederla in streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Domenica diin Formula 1. Il back-to-back dopo Portimao trasloca il Circus in Italia, precisamente sulla storica pista di. Alle ore 13:10 prenderà il via il Gran Premio dell’Emilia Romagna, una tappa che vedrà Valtteri Bottas partire dalla pole con Lewis Hamilton alle sue spalle. Dietro, invece, le due Rosse di Charles Leclerc (7°) e Sebastian Vettel (14°) pronte a dar vita a una rimonta importante per la classifica piloti e costruttori. SEGUI LAIN DIRETTA Il GP dell’Emilia Romagna verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili anche inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. Laverrà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro sul canale TV8. GP ...