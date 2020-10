Vince al gratta e vinci e dice al tabaccaio | ' Ti farò un regalo'

Leggi su notizie

(Di sabato 31 ottobre 2020) Un bolognese di circa 70 anni ha vinto al. 'Mi dia gli ultimi tremaxi ', ha detto alche poi, come riporta Bologna Today, non gli ha prestato più molta attenzione, in quanto aveva altri clienti da servire.al'Ho una piccola tabaccheria, ma siamo stati sempre parecchio fortunati , questa però ...