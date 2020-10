Uomini e donne, rissa sfiorata tra Aurora e Roberta. Ecco cosa è accaduto (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e donne di venerdì 30 ottobre, Aurora Tropea ha raccontato un retroscena avvenuto dietro le quinte e che l’ha vista protagonista insieme a Roberta Di Padua. Sembra che quest’ultima sia arrivata quasi a metterle le mani addosso. Uno scontro fisico evitato all’ultimo momento solo grazie all’intervento dei alcuni ragazzi della redazione del programma. A confermare le sue dichiarazioni anche Carlotta, Maria e Giancarlo, testimoni dell’accaduto. Aurora Tropea denuncia Roberta: “Mi ha messo quasi le mani addosso” rissa sfiorata tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea dietro le quinte di Uomini e donne. A ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 ottobre 2020) Nella puntata didi venerdì 30 ottobre,Tropea ha raccontato un retroscena avvenuto dietro le quinte e che l’ha vista protagonista insieme aDi Padua. Sembra che quest’ultima sia arrivata quasi a metterle le mani addosso. Uno scontro fisico evitato all’ultimo momento solo grazie all’intervento dei alcuni ragazzi della redazione del programma. A confermare le sue dichiarazioni anche Carlotta, Maria e Giancarlo, testimoni dell’Tropea denuncia: “Mi ha messo quasi le mani addosso”traDi Padua eTropea dietro le quinte di. A ...

