Sarri pronto a tornare in Serie A e la Juventus… paga (Di sabato 31 ottobre 2020) La voglia di tornare è tanta e Maurizio Sarri non vuole perdere altro tempo. Dopo l'addio burrascoso con la Juventus al termine della passata stagione, il mister è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora ma sta lavorando per trovare una soluzione per liberarsi e tornare a mettersi in gioco.Sarri pronto a tornare e la Juventus... pagacaption id="attachment 996657" align="alignnone" width="552" Sarri (Getty Images)/captionSembra possano essere due le squadre pronte ad occogliere Maurizio Sarri: la Roma e soprattutto la Fiorentina. I giallorossi restano alla finestra anche se ultimamente la posizione di Fonseca pare essersi rafforzata. Ecco perché l'ipotesi Viola pare essere la più concreta.Prima, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) La voglia diè tanta e Maurizionon vuole perdere altro tempo. Dopo l'addio burrascoso con la Juventus al termine della passata stagione, il mister è ancora sotto contratto con la Vecchia Signora ma sta lavorando per trovare una soluzione per liberarsi ea mettersi in gioco.e la Juventus...caption id="attachment 996657" align="alignnone" width="552"(Getty Images)/captionSembra possano essere due le squadre pronte ad occogliere Maurizio: la Roma e soprattutto la Fiorentina. I giallorossi restano alla finestra anche se ultimamente la posizione di Fonseca pare essersi rafforzata. Ecco perché l'ipotesi Viola pare essere la più concreta.Prima, ...

ZZiliani : Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. #Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve p… - ItaSportPress : Sarri pronto a tornare in Serie A e la Juventus... paga - - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. #Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve per andare… - infoitsport : Bucchioni: 'Juventus, richiama Allegri. Sarri è pronto a tornare in pista: la proposta della Fiorentina' - jfktormento : RT @ZZiliani: Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. #Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve per andare… -