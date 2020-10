Omicidio Grimes | un caso da brivido

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Certificato di morte di Barbara e Patriciaphoto credit: Wikipedia.orgOggi per la rubrica Countdown Halloween vogliamo ricordare lo spaventosodi Barbara e Patricia. Era davvero un rigido inverno a Chicago in quel fine dicembre del 1956 e neppure la bassa temperatura della sera riuscì a fermare Barbara e Patricia. Al cinema Brighton Theater davano il film del loro idolo Elvis Presley. Nonostante le ragazzine avessero già visto quel film svariate volte, la sera del 28 tornarono al cinema. Proprio in quella maledetta sera di dicembre, sulle note di “Love me tender“, le sorelleBarbara di 15 anni e Patricia di 13 anni, scomparvero. Loretta, mamma di Barbara e Patricia e di altri 3 figli, aspettava ansiosa il ritorno delle due ragazzine. Erano circa le 23:45 e ...