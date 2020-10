Milan, Pioli: "Vogliamo vincere per restare in testa" (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Milan , dopo il convincente successo ottenuto in Europa League , si appresta a tornare subito in campo per affrontare nel lunch match di domani alle 12.30 , diretta su Dazn, l'Udinese di Gotti che ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Il, dopo il convincente successo ottenuto in Europa League , si appresta a tornare subito in campo per affrontare nel lunch match di domani alle 12.30 , diretta su Dazn, l'Udinese di Gotti che ...

UEFAcom_it : ?? #Pioli si gode il suo #Milan di '??????????, ?????????????? ??... ??????????!' ??? #UEL | @acmilan - acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - DArcangeloLex : Dopo MilanRoma nessun dirigente #Milan né Pioli hanno proferito mezza parola su Var e arbitro Stasera si è presenta… - dannymonfre : @masolinismo Furto di Giacomelli al milan ----> Il signor Pioli non si lamenta e pensa alla prossima partita All'… -