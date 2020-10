Inter, Conte: “Partita dominata, ma dobbiamo concretizzare. Prendiamo esempio dal Parma…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Inter-Parma: "Il Parma è stato cinico, noi no. Dovevamo segnare di più per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo dominato, basta vedere le statistiche, ma nonostante questo potevamo perdere e abbiamo rischiato molto. Non voglio parlare di fortuna, dico che partite come queste devi vincerle. Il Parma ha tirato in porta due volte e ci ha segnato in entrambe le occasioni". Poi l'allenatore ha preferito sorvolare sull'episodio arbitrale centro delle polemiche: "Il fallo su Perisic? Ha già parlato la società".caption id="attachment 1045013" align="alignnone" width="1024" Conte, getty images/captionIl calcio è questo, se non segni perdi. Abbiamo sbagliato tanto per l'ennesima volta e questo non va ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico nerazzurro, Antonio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di-Parma: "Il Parma è stato cinico, noi no. Dovevamo segnare di più per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo dominato, basta vedere le statistiche, ma nonostante questo potevamo perdere e abbiamo rischiato molto. Non voglio parlare di fortuna, dico che partite come queste devi vincerle. Il Parma ha tirato in porta due volte e ci ha segnato in entrambe le occasioni". Poi l'allenatore ha preferito sorvolare sull'episodio arbitrale centro delle polemiche: "Il fallo su Perisic? Ha già parlato la società".caption id="attachment 1045013" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIl calcio è questo, se non segni perdi. Abbiamo sbagliato tanto per l'ennesima volta e questo non va ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da mister Antonio Conte per #InterParma?? Chi pensate sarà decisivo? ?? - Inter : LIVE-??-La conferenza di Antonio Conte alla vigilia di #InterParma: seguila in diretta con noi ?? - Paolo_Bargiggia : Impresona dell'@Inter che senza @RomeluLukaku9 pareggia 2 a 2 col @1913parmacalcio . La stessa squadra che una sett… - fcin1908it : Inter-Parma 2-2, Biasin: 'VAR in lockdown'. Poi contro Conte: 'Non si va lontano con un...' -… - rosatoeu : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI Le parole del mister Antonio Conte post #InterParma: 'Dobbiamo cercare di migliorare, dobbiamo aumentare la… -