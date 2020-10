Il fidanzato della Boschi svela: “La prima notte insieme mi ha chiesto di pregare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che, come direste voi giovani, è davvero molto cringe (ovvero imbarazzante). L’attore si è lacsciato andare ad una serie di confessioni sulla sua relazione con la Boschi e in ciò che ha detto c’è un particolare che avvicina la capogruppo di Italia Viva alla Camera ad una specie di santità: invece di limonare, chiede di pregare. La Boschi è “speciale” “Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo. Siamo una bellissima coppia”, si autoincensa Berruti. Che, come prevedibile, oggi sarà ospite a Verissimo per parlare ancora di Meb e probabilmente tratteggiarne un ritratto elegiaco: “Sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Giulio Berruti, attore edi Maria Elena, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair che, come direste voi giovani, è davvero molto cringe (ovvero imbarazzante). L’attore si è lacsciato andare ad una serie di confessioni sulla sua relazione con lae in ciò che ha detto c’è un particolare che avvicina la capogruppo di Italia Viva alla Camera ad una specie di santità: invece di limonare, chiede di pregare. Laè “speciale” “Sono innamorato? Sì, lo sono. È inutile negarlo. Siamo una bellissima coppia”, si autoincensa Berruti. Che, come prevedibile, oggi sarà ospite a Verissimo per parlare ancora di Meb e probabilmente tratteggiarne un ritratto elegiaco: “Sono ...

