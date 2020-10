Basket Serie A1 2020, Brescia-Virtus Roma 64-70: cronaca e tabellino (Di sabato 31 ottobre 2020) La Virtus Roma sconfigge Bresica per 64-70 nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La banda di Bucchi coglie la seconda vittoria in campionato all’interno di una gara già in salita al termine del primo quarto. Soprattutto grazie alla prestazione di Campogrande (19 punti con 5 triple) i capitolini rimangono a contatto fino al quarto quarto, dove dilagano letteralmente negli ultimi quattro minuti: 12-0 il parziale degli ospiti, che inferiscono alla Germania la quarta sconfitta consecutiva tra coppa e campionato. Alla Leonessa non bastano i 14 punti e i 9 rimbalzi di Ristic. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – (in aggiornamento) IL tabellino Brescia – Virtus Roma (29-18; 12-16; ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Lasconfigge Bresica per 64-70 nel match valido per la sesta giornata del campionato diA1/2021. La banda di Bucchi coglie la seconda vittoria in campionato all’interno di una gara già in salita al termine del primo quarto. Soprattutto grazie alla prestazione di Campogrande (19 punti con 5 triple) i capitolini rimangono a contatto fino al quarto quarto, dove dilagano letteralmente negli ultimi quattro minuti: 12-0 il parziale degli ospiti, che inferiscono alla Germania la quarta sconfitta consecutiva tra coppa e campionato. Alla Leonessa non bastano i 14 punti e i 9 rimbalzi di Ristic. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL(29-18; 12-16; ...

