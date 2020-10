Ue: Eurostat, a settembre disoccupazione stabile a 8,3% in area euro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - A settembre il tasso di disoccupazione nell'area dell'euro è stabile all'8,3% rispetto al mese di agosto ma in crescita rispetto a 7,5% a settembre 2019. Lo rende noto l'eurostat in un comunicato. Nell'Ue la disoccupazione è stabile al 7,5% a settembre rispetto ad agosto del 2020 ma in rialzo rispetto al 6,6% di settembre 2019. L'eurostat stima che 15,990 milioni di persone erano disoccupate a settembre nell'Ue di cui 13,612 mln nella zona euro. Rispetto ad agosto del 2020 il numero dei disoccupati è cresciuto di 42 mila unità nell'Ue e di 75 mila unità ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Ail tasso dinell'dell'all'8,3% rispetto al mese di agosto ma in crescita rispetto a 7,5% a2019. Lo rende noto l'in un comunicato. Nell'Ue laal 7,5% arispetto ad agosto del 2020 ma in rialzo rispetto al 6,6% di2019. L'stima che 15,990 milioni di persone erano disoccupate anell'Ue di cui 13,612 mln nella zona. Rispetto ad agosto del 2020 il numero dei disoccupati è cresciuto di 42 mila unità nell'Ue e di 75 mila unità ...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - A settembre il tasso di disoccupazione nell'area dell'euro è stabile all'8,3% rispetto al mese di agosto ma in crescita ...

Zona euro, Pil trim3 cresce oltre attese, prezzi in calo

Eurostat ha comunicato che il prodotto interno lordo nei 19 Paesi del blocco è cresciuto del 12,7% nel periodo luglio-settembre rispetto al trimestre precedente, quando aveva visto una contrazione ...

Eurostat ha comunicato che il prodotto interno lordo nei 19 Paesi del blocco è cresciuto del 12,7% nel periodo luglio-settembre rispetto al trimestre precedente, quando aveva visto una contrazione ...