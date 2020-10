Uccide la figliastra a frustate per aver bagnato il letto | “Un colpo per ogni anno di vita”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Una donna prende acon una cintura ladi 6 anni e la obbliga a dormire sul pavimento: morta la bimba, ritrovata senza vita dai soccorsi. La 40enne è finita in carcere, fissata la cauzione. È morta sotto la violenza delle percosse della sua matrigna, la bimba di 6 anni di Bryan, in … L'articololaperil: “Unperdi vita” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figliastra

Una donna prende a frustate con una cintura la figliastra di 6 anni e la obbliga a dormire sul pavimento: morta la bimba, ritrovata senza vita dai soccorsi. La 40enne è finita in carcere, fissata la ...Un uomo ha abusato per anni della sua figliastra. La giovane ha partorito in segreto in un parcheggio, soffocando il neonato.