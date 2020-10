Rapinatore arrestato in Via Casal del Marmo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prima ha infranto il vetro posteriore dell’autovettura parcheggiata e poi, una volta all’interno, ha iniziato a rovistare dappertutto. Quando è tornato il proprietario del veicolo, il malvivente, trattenuto da questo, ha estratto un coltello minacciandolo. La vittima, che non ha desistito nel mollare la presa, è stata così colpita con pugni su tutto il corpo fino a quando il Rapinatore, riuscito a liberarsi, ha afferrato il porta documenti dell’autovettura chiedendo alla vittima 200 euro per restituirglielo. A quel punto, quando il malcapitato è riuscito a strappargli dalle mani il maltolto, l’altro, dopo aver scavalcato una recinzione di una scuola, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio, della Sezione Volanti e del commissariato Monte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prima ha infranto il vetro posteriore dell’autovettura parcheggiata e poi, una volta all’interno, ha iniziato a rovistare dappertutto. Quando è tornato il proprietario del veicolo, il malvivente, trattenuto da questo, ha estratto un coltello minacciandolo. La vittima, che non ha desistito nel mollare la presa, è stata così colpita con pugni su tutto il corpo fino a quando il, riuscito a liberarsi, ha afferrato il porta documenti dell’autovettura chiedendo alla vittima 200 euro per restituirglielo. A quel punto, quando il malcapitato è riuscito a strappargli dalle mani il maltolto, l’altro, dopo aver scavalcato una recinzione di una scuola, si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio, della Sezione Volanti e del commissariato Monte ...

CorriereCitta : Rapinatore arrestato in Via Casal del Marmo - Notiziedi_it : Aggredisce escort con lo spray urticante, lei cade dal balcone: arrestato rapinatore seriale - MilanoSpia : Aggredisce escort con lo spray urticante, lei cade dal balcone: arrestato rapinatore seriale - milanomagazine : Milano, arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio un rapinatore seriale di escort -… - OMeneghino : Arrestato per tentato omicidio un rapinatore seriale di escort -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinatore arrestato Arrestato il rapinatore della movida di Vimercate: ha solo vent'anni Il Cittadino di Monza e Brianza Falsi documenti per la cittadinanza italiana, scandalo e arresti al Comune di Catania

La polizia di Catania sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un comitato d’affari, a carattere transnazionale, che, secondo l’accusa, gestiva la compravendita della cittadin ...

Arrestato il rapinatore della movida

basata sull’analisi delle immagini delle telecamere ha permesso di rintracciarlo. Avvicinava le vittime per strada con un coltello e si faceva consegnare soldi e cellulare.

La polizia di Catania sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un comitato d’affari, a carattere transnazionale, che, secondo l’accusa, gestiva la compravendita della cittadin ...basata sull’analisi delle immagini delle telecamere ha permesso di rintracciarlo. Avvicinava le vittime per strada con un coltello e si faceva consegnare soldi e cellulare.