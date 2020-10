Non è più positivo la Juve di Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Buone notizie per Pirlo. Cristiano Ronaldo non è più positivo al covid. Lo rende noto la Juventus. “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”, si legge sul sito del club.Il lusitano mette nel mirino lo Spezia, gara in programma domenica pomeriggio. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Buone notizie pernon è piùal covid. Lo rende noto lantus. “ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”, si legge sul sito del club.Il lusitano mette nel mirino lo Spezia, gara in programma domenica pomeriggio.

borghi_claudio : Perfetto. A quanto pare l'attentatore di #Nizza è arrivato da Lampedusa. Perfetto. Avanti così. Più navi da crocier… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - Piu_Europa : ?? CHIUDE #RAISTORIA? ?? Grave chiudere RaiStoria. Ancora più grave il motivo: riduzione delle entrate pubblicitarie… - ldkitsmary : RT @othoofc: 'era fiera e indipendente brooke davis, spiritosa, bellissima e coraggiosa. in due anni è cresciuta più di chiunque altro io a… - massimo_porro : non è più questione di incapacità. E' fiancheggiamento dichiarato del jihadismo.... E' materia per l'Interpol, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it