Lorenzo Sonego batte Djokovic | è il terzo italiano di sempre a riuscirci in un main draw

Lorenzo Sonego entra nella storia: il tennista piemontese è il terzo italiano di sempre a battere Novak Djokovic in un main draw di un torneo del circuito maggiore. Prima di lui c'erano riusciti Filippo Volandri nel 2004 a Umago, proprio all'esordio per il serbo a livello Atp, e Marco Cecchinato due anni fa nella splendida vittoria ai quarti di finale del Roland Garros. Una vittoria contro Djokovic anche per Fabio Fognini, anche se si trattava del turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali di Roma nel 2006.

