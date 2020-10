Dpcm | a Verona si organizzano cene all’alba da tutto esaurito

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Piero Battistoni, titolare di uno storico locale in piazza San Zeno a(“Al Calmiere”) insieme al figlio Martino, si è reso protagonista di un’interessante iniziativa organizzando delleall’alba che hanno già registrato il. “La risposta, anche attraverso il ‘tam tam’ dei social e’ stata straordinaria, al punto che la ripeteremo anche sanato 7 novembre e stiamo gia’ raccogliendo numerose prenotazioni. Noi la consideriamo una cena, o meglio, un’alba di protesta, per dare un segnale forte alle istituzioni, soprattuto al governo centrale, perche’ non ci sono stati casi di Covid nella ristorazione, in quanto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza che ci sono state imposte. Il vino rosso sara’ servito a ...