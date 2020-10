Coronavirus, Bertolaso no ha dubbi: “Serve lockdown di un mese” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Guido Bertolaso torna a parlare della situazione che riguarda il nostro paese, e dice la sua su ciò che sarebbe più giusto fare. Guido Bertolaso (Fonte foto: web)Guido Bertolaso torna a parlare della situazione che da un paio di mesi riguarda fortemente il nostro paese. L’epidemia di Covid19, che nelle ultime settimane è ritornata più forte che mai, in maniera quasi inaspettata, non lascia stupito l’ex capo della Protezione Civile. Cosi come fece qualche settimana fa, Bertolaso parla di ciò che non è stato fatto dal Governo, e delle responsabilità di quest’ultimo, pesanti, riguardo l’attuale situazione. La situazione attuale, secondo Guido Bertolaso, può essere risolta soltanto con un ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Guidotorna a parlare della situazione che riguarda il nostro paese, e dice la sua su ciò che sarebbe più giusto fare. Guido(Fonte foto: web)Guidotorna a parlare della situazione che da un paio di mesi riguarda fortemente il nostro paese. L’epidemia di Covid19, che nelle ultime settimane è ritornata più forte che mai, in maniera quasi inaspettata, non lascia stupito l’ex capo della Protezione Civile. Cosi come fece qualche settimana fa,parla di ciò che non è stato fatto dal Governo, e delle responsabilità di quest’ultimo, pesanti, riguardo l’attuale situazione. La situazione attuale, secondo Guido, può essere risolta soltanto con un ...

