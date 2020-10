Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid (Di sabato 31 ottobre 2020) Il corteo con ultras, fumogeni e insulti al Governo: "Stavolta pacifici, la prossima non garantiamo". Minacciato il giornalista videomaker di Repubblica: "Vattene". Tra i manifestanti esponenti di estrema destra e l'ex grillino Favia Leggi su repubblica (Di sabato 31 ottobre 2020) Il corteo con ultras, fumogeni e insulti al Governo: "Stavolta pacifici, la prossima non garamo". Minacciato il giornalista videomaker di Repubblica: "Vattene". Tra i manifestesponenti di estrema destra e l'ex grillino Favia

rep_bologna : Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid [di Giuseppe Baldessarro] [aggiornamento delle 23:19] - rep_bologna : Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid [di Giuseppe Baldessarro] [aggiornamento delle 23:15] - rep_bologna : Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid [di Giuseppe Baldessarro] [aggiornamento delle 23:08] - UbaldoLorenzo : Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid - WandaPriton : RT @rep_bologna: Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid [di Giuseppe Baldessarro] [aggiornamento delle 22:27] -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna duecento Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid La Repubblica Bologna, in duecento contro le chiusure anti-Covid

Il corteo con ultras, fumogeni e insulti al Governo: "Stavolta pacifici, la prossima non garantiamo". Minacciato il giornalista videomaker di ...

Firenze, scontri e cariche nel centro storico: "Libertà", un messaggio a Conte sul lockdown

Cala il buio e ricominciano gli scontri nelle strade delle principali città italiane . Una storia che ormai va avanti da quasi una settimana, ...

Il corteo con ultras, fumogeni e insulti al Governo: "Stavolta pacifici, la prossima non garantiamo". Minacciato il giornalista videomaker di ...Cala il buio e ricominciano gli scontri nelle strade delle principali città italiane . Una storia che ormai va avanti da quasi una settimana, ...