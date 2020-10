Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) probabili formazioni Sampdoria-Genoa – Domenica sera va in scena, per la 6a giornata della Serie A, il derby della Lanterna. La sfida tra le due squadre rivali di Genova è solitamente uno degli appuntamenti più attesi in città, ma quest’anno a porte chiuse perde moltissimo del suo fascino. Sampdoria in grande forma che vorrà continuare l’ottimo momento positivo, infatti i blucerchiati arrivano da 3 vittorie consecutive. La squadra di Maran è ferma a 4 punti e il derby potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi in classifica. Non solo punti pesanti in palio, ma anche e soprattutto il prestigio cittadino. Qualche assenza pesante per le due squadre, ma chi scenderà in campo ci metterà l’anima. Ranieri ha le idee ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020)– Domenica sera va in scena, per la 6a giornata della Serie A, il derby della Lanterna. La sfida tra le due squadre rivali di Genova è solitamente uno degli appuntamenti più attesi in città, ma quest’anno a porte chiuse perde moltissimo del suo fascino.in grande forma che vorrà continuare l’ottimo momento positivo, infatti i blucerchiati arrivano da 3 vittorie consecutive. La squadra di Maran è ferma a 4 punti e il derby potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi in classifica. Non solo punti pesanti in palio, ma anche e soprattutto il prestigio cittadino. Qualche assenza pesante per le due squadre, ma chi scenderà in campo ci metterà l’anima. Ranieri ha le idee ...

