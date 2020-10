Recovery, scontro Pe-Consiglio su bilancio Ue (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' ancora scontro tra Parlamento e Consiglio sul bilancio Ue 2021-2027 per come devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Ue emetterà per finanziare il Recovery Fund. Il Consiglio ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' ancoratra Parlamento esulUe 2021-2027 per come devono essere conteggiati i costi del debito comune che l'Ue emetterà per finanziare ilFund. Il...

Agenzia_Ansa : #Recovery, è ancora scontro Pe-Consiglio sul bilancio Ue L'Eurocamera: posizione 'miope e irresponsabile' #ANSA - PaulBassano : RT @andreasso1951: Recovery: è ancora scontro Pe-Consiglio su bilancio Ue - Mondo - ANSA- una Europa sempre più latitante e cafona https://… - vincemes70 : RT @HuffPostItalia: Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue - HuffPostItalia : Non c'è pace per il Recovery fund, nuovo scontro tra Stati e Parlamento Ue -