Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato nelle ultime ore un retroscena ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Protagonista delle sue parole è stato Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli impegnato nella trattativa di rinnovo con la società. Secondo il giornalista il tecnico calabrese, in merito alla permanenza alle pendici del Vesuvio, si sarebbe esposto in maniera … L'articolo Napoli, Gattuso si confessa all'amico: "Ho una squadra da scudetto, non la lascio"

