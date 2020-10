MotoGP, Andrea Dovizioso: “Mi dà sui nervi non poter lottare per il titolo, non siamo stati bravi a scegliere la giusta direzione tecnica” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Dovizioso si sta apprestando a disputare le ultime tre gare del suo Mondiale MotoGP 2020, nonché le ultime tre della sua avventura in Ducati. Un rapporto che il romagnolo contava di chiudere in maniera migliore, sportivamente ed umanamente parlando. Da un lato il team ed il pilota forlivese sono ormai in una sorta di “armistizio” mentre dal punto di vista di risultati e sviluppo della moto, si può tranquillamente affermare come la scuderia di Borgo Panigale abbia fatto acqua da tutte le parti con il progetto GP20. Una moto nata male e, come si è visto, proseguita anche peggio per colpa di un rapporto nullo, o quasi, con le nuove gomme Michelin, ed una guidabilità che si è rivelata un rompicapo per il classe 1986. Una stagione che è vissuta nell’incertezza assoluta senza ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020)si sta apprestando a disputare le ultime tre gare del suo Mondiale2020, nonché le ultime tre della sua avventura in Ducati. Un rapporto che il romagnolo contava di chiudere in maniera migliore, sportivamente ed umanamente parlando. Da un lato il team ed il pilota forlivese sono ormai in una sorta di “armistizio” mentre dal punto di vista di risultati e sviluppo della moto, si può tranquillamente affermare come la scuderia di Borgo Panigale abbia fatto acqua da tutte le parti con il progetto GP20. Una moto nata male e, come si è visto, proseguita anche peggio per colpa di un rapporto nullo, o quasi, con le nuove gomme Michelin, ed una guidabilità che si è rivelata un rompicapo per il classe 1986. Una stagione che è vissuta nell’incertezza assoluta senza ...

