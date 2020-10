Moise Kean e quella brutta abitudine del calcio italiano di non aspettare i propri gioielli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Moise Kean, attaccante del Psg, ha realizzato la sua prima doppietta in Champions League. Il calciatore è in prestito dall'Everton. Leggi su 90min (Di giovedì 29 ottobre 2020), attaccante del Psg, ha realizzato la sua prima doppietta in Champions League. Il calciatore è in prestito dall'Everton.

OptaPaolo : 20 & 234 - Moise #Kean è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenz… - UEFAcom_it : ???? Moise Kean commenta così la sua prima doppietta in @ChampionsLeague ??? #UCL - Affaritaliani : Kean salva il Psg: L'Equipè lo celebra. E Moise supera Del Piero - itsmangoszn : RT @EnricoTurcato: Dopo la doppietta in Ligue 1, ecco una doppietta in Champions League. Ancora decisivo Moise #Kean per il PSG. Un ragaz… - franvanni : RT @EnricoTurcato: Dopo la doppietta in Ligue 1, ecco una doppietta in Champions League. Ancora decisivo Moise #Kean per il PSG. Un ragaz… -