Grave lutto per Silvia Toffanin, è morta mamma Gemma (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ morta la mamma di Silvia Toffanin, la signora Gemma Parison &eGrave; scomparsa oggi, era malata da qualche mese ma la conduttrice, riservata come sempre, non ne aveva parlato tenendo dentro tutto il suo dolore. La sua sensibilit&aGrave; era apparsa pi&uGrave; evidente durante le ultime interviste a Verissimo, in particolare quando i suoi ospiti raccontavano del dolore della perdita dei genitori. E’ purtroppo un lutto che adesso sta vivendo anche Silvia Toffanin, un dolore che gi&aGrave; sentiva in questi mesi. La mamma di Silvia Toffanin era malata da qualche mese, non si sa molto di questo, non si conosce cosa ha dovuto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ladi, la signoraParison &e; scomparsa oggi, era malata da qualche mese ma la conduttrice, riservata come sempre, non ne aveva parlato tenendo dentro tutto il suo dolore. La sua sensibilit&a; era apparsa pi&u; evidente durante le ultime interviste a Verissimo, in particolare quando i suoi ospiti raccontavano del dolore della perdita dei genitori. E’ purtroppo unche adesso sta vivendo anche, un dolore che gi&a; sentiva in questi mesi. Ladiera malata da qualche mese, non si sa molto di questo, non si conosce cosa ha dovuto ...

