FIGC, Gravina: “Abbiamo chiesto di rinforzare il protocollo, deve essere applicato rigorosamente” (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Dati gli ultimi sviluppi abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzare il protocollo".Parola di Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, dopo l'ultima riunione della commissione medico scientifica della federazione, presieduta dal professor Zeppilli, è tornato a parlare del rigido protocollo approvato dal CTS, svelando di volerlo fortificare ulteriormente.Di seguito, le due dichiarazioni."La sostanza però è la stessa: l'efficacia del protocollo passa dalla sua applicazione rigorosa. Ringrazio la commissione, che ha offerto un contributo determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche. Il protocollo approvato dal CTS ha dimostrato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Dati gli ultimi sviluppi abbiamoalcuni piccoli aggiustamenti per attualizzare il".Parola di Gabriele. Il presidente della, dopo l'ultima riunione della commissione medico scientifica della federazione, presieduta dal professor Zeppilli, è tornato a parlare del rigidoapprovato dal CTS, svelando di volerlo fortificare ulteriormente.Di seguito, le due dichiarazioni."La sostanza però è la stessa: l'efficacia delpassa dalla sua applicazione rigorosa. Ringrazio la commissione, che ha offerto un contributo determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche. Ilapprovato dal CTS ha dimostrato ...

capuanogio : Il presidente della #Figc #Gravina ha scritto a federazioni, Uefa, Fifa, club e sindacato calciatori per chiedere… - Mediagol : FIGC, Gravina: 'Abbiamo chiesto di rinforzare il protocollo, deve essere applicato rigorosamente' - TuttoMercatoWeb : FIGC, Gravina: 'Il calcio ha dimostrato senso di responsabilità in questa fase' - sportface2016 : #Figc, le parole di Gabriele #Gravina: 'Basta pensare al mondo del calcio come quello degli scemi ricchi e viziati' - MRB_it : ?? #Figc Le dichiarazioni del presidente #Gravina #MondoRossoBlù #MRB -