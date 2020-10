Covid | torna l?incubo contagi per medici e infermieri | 5 032 positivi in 2 mesi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La seconda ondata diè arrivata anche per ie gli. Con un effetto moltiplicatore. Se siano i camici bianchi degli ospedali, i colleghi che...

PagellaPolitica : A fine agosto, secondo i dati della Protezione civile, i decessi da #Covid19 in Italia erano oltre 35 mila. Ma da m… - NicolaPorro : L'azzurra di nuoto Quadarella ha il #COVID19. Ma anziché piangere, ha pubblicato un post pieno di ottimismo, pensan… - fattoquotidiano : PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO Torna l'emergenza: 19 persone tra ospiti e dipendenti risultano positivi [Leggi] - infoitsalute : Chiusure, contagi e fantasmi: il Covid-19 torna emergenza ma il conto lo pagano gli ultimi - Unomattina : #Covid: continua a preoccupare l’andamento dei contagi da coronavirus in Italia. Ieri quasi 25mila contagiati con o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna

Il Messaggero

La seconda ondata di Covid 19, ha sottolineato Macron ... Per uscire di casa sarà necessario compilare un’attestazione derogatoria, in questo si torna alla primavera scorsa con i controlli di polizia ...Il Giudice di Pace di Ferentino annulla il fermo amministrativo sul veicolo. Sulla decisione pesano lo stato di necessità, la tenuità dell'offesa e l'esercizio di attività in un settore necessario ...