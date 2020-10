App Immuni, nasce il call center per tutti gli utenti (Di giovedì 29 ottobre 2020) App Immuni, più di 4 milioni tra il 2020 e il 2021 stanziati dal governo per far nascere il call center dedicato a tutti gli utenti Fino ad oggi il successo è stato relativo, ma c’è una novità importante per la App Immuni che serve a tracciare chi abbia avuto contatti con positivi al Coronavirus. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) App, più di 4 milioni tra il 2020 e il 2021 stanziati dal governo per farre ildedicato agliFino ad oggi il successo è stato relativo, ma c’è una novità importante per la Appche serve a tracciare chi abbia avuto contatti con positivi al Coronavirus. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Davide : Si sentono sempre più casi di persone che hanno scoperto per caso, aprendo l’app Immuni dopo settimane o mesi, di e… - MinisteroSalute : Ci sono 4 semplici gesti che ciascuno di noi può fare per prevenire il contagio: ?? indossa la mascherina ?? lava… - wireditalia : Alcune persone raccontano di non aver visto la notifica di #Immuni finché non hanno aperto l'app: è un bug che osta… - paolorm2012 : Coronavirus, per la app Immuni nasce il call center unico nazionale - CarieriF : RT @piersileri: Migliora il servizio #Immuni. Il #DecretoRistori ha stanziato quattro milioni di euro per istituire un call center nazional… -