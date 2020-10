Sta per arrivare “Call of Duty: Black Ops Cold War” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. Rilasciato il trailer di "Call of Duty: Black Ops Cold War" per console e Pc; il gioco è ambientato nel 1981, al culmine della Guerra Fredda. Mentre i poteri mondiali si contendono il controllo, incombe una minaccia nascosta. I giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie per fermare un complotto portato avanti per decenni.Si potrà giocare con i protagonisti Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson nella stessa squadra per affrontare un misterioso nemico conosciuto come Perseus. Ma nella nuova generazione del multigiocatore si potrà anche fare un'esperienza Cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori. Inoltre, sarà possibile collaborare con una squadra d'intervento internazionale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il 13 novembre 2020 tornaOps. Rilasciato il trailer di "Call ofOpsWar" per console e Pc; il gioco è ambientato nel 1981, al culmine della Guerra Fredda. Mentre i poteri mondiali si contendono il controllo, incombe una minaccia nascosta. I giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie per fermare un complotto portato avanti per decenni.Si potrà giocare con i protagonisti Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson nella stessa squadra per affrontare un misterioso nemico conosciuto come Perseus. Ma nella nuova generazione del multigiocatore si potrà anche fare un'esperienza Cross-play interconnessa che comprende battaglie 6v6, 12v12 e team d'assalto da 40 giocatori. Inoltre, sarà possibile collaborare con una squadra d'intervento internazionale ...

lauraboldrini : In uno Stato membro dell’Ue, un premier convoca l'esercito per tacitare la protesta contro le limitazioni all’… - borghi_claudio : Intanto in Parlamento la maggioranza ci sta facendo lavorare sulle evidenti priorità per il paese... - Inter : ?? | CIAK Un viaggio in terre lontane. Qualcosa di speciale ad attendere i nostri protagonisti. Una ricerca da port… - interistadoc_ : RT @alicejuvelove: La pochezza assoluta di stefania che non ha il coraggio di dire in faccia a Pierpaolo: 'guarda che tu ci stai sotto ma l… - lollo_interista : @gxallavichx Brozo mi sta deludendo parecchio, è irritante in campo. È un giocatore troppo umorale e sono del parer… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta per Sta per arrivare "Call of Duty: Black Ops Cold War" Affaritaliani.it MMI SpA lancia una tecnologia rivoluzionaria, innovando la microchirurgia robotica con strumenti articolati più piccoli al mondo

/PRNewswire/ -- MMI SpA, azienda italiana dedicata al miglioramento degli esiti clinici per i pazienti sottoposti a microchirurgia, ha annunciato oggi ...

Tornano i lockdown in Europa, in Francia durerà un mese

Per tutta la giornata da Parigi sono giunti segnali che andavano tutti nella stessa direzione: la Francia si appresta ad approvare un nuovo lockdown nazionale, proprio quello che finora i vertici del ...

/PRNewswire/ -- MMI SpA, azienda italiana dedicata al miglioramento degli esiti clinici per i pazienti sottoposti a microchirurgia, ha annunciato oggi ...Per tutta la giornata da Parigi sono giunti segnali che andavano tutti nella stessa direzione: la Francia si appresta ad approvare un nuovo lockdown nazionale, proprio quello che finora i vertici del ...