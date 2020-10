Spagna, vendite dettaglio ancora in forte calo a settembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – ancora in forte calo il commercio in Spagna a settembre. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un decremento del 3,3% su base annua dopo il -2,9% riportato ad agosto. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un calo, pari a -2,1% sull’anno precedente. Su base mensile il dato ha registrato una variazione negativa dello 0,3%. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –inil commercio in. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), lealhanno registrato un decremento del 3,3% su base annua dopo il -2,9% riportato ad agosto. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un, pari a -2,1% sull’anno precedente. Su base mensile il dato ha registrato una variazione negativa dello 0,3%.

