Shakhtar Inter: Conte vuole sfondare con Hakimi e D’Ambrosio, ma il gol non arriva (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per bucare lo Shakhtar, l’Inter ha attaccato soprattutto a destra con Hakimi e D’Ambrosio. I nerazzurri si spengono però nella ripresa Il pareggio in Ucraina complica di molto la qualificazione dell’Inter. Nonostante un risultato deludente, Conte è parso molto soddisfatto della prestazione dei suoi: «Questa partita lascia sensazioni positive. La squadra ha giocato con la giusta intensità e il giusto piglio. Abbiamo fatto la partita dall’inizio. Non siamo stati fortunati, abbiamo creato tanto e abbiamo fatto una buonissima partita in entrambe le fasi. Abbiamo creato loro molti problemi con il pressing e non abbiamo rischiato nulla». L’Inter è stata di sicuro molto convincente senza palla. Ha pressato bene la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per bucare lo, l’ha attaccato soprattutto a destra cone D’Ambrosio. I nerazzurri si spengono però nella ripresa Il pareggio in Ucraina complica di molto la qualificazione dell’. Nonostante un risultato deludente,è parso molto soddisfatto della prestazione dei suoi: «Questa partita lascia sensazioni positive. La squadra ha giocato con la giusta intensità e il giusto piglio. Abbiamo fatto la partita dall’inizio. Non siamo stati fortunati, abbiamo creato tanto e abbiamo fatto una buonissima partita in entrambe le fasi. Abbiamo creato loro molti problemi con il pressing e non abbiamo rischiato nulla». L’è stata di sicuro molto convincente senza palla. Ha pressato bene la ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - ZZiliani : Constatazioni. Nelle prime 2 partite con le 2 più deboli l'Inter ha lasciato 4 punti su 6. Lo Shakhtar ha vinto in… - Inter : ?? | AVVERSARI Ecco la formazione dello Shakhtar: qual è secondo voi il giocatore più pericoloso degli ucraini? ??… - IAmAntipatico : @NonConoscoVG Inter-Sassuolo errore di Gagliardini is for boy. Shakhtar-Inter errore di Lautaro is for men. - FcInterNewsit : TS - Shakhtar-Inter, il pari è anche demerito di Conte: cambi tardivi e sbagliati -