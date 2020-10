Morata e i gol annullati in fotocopia: una questione di millimetri (Di giovedì 29 ottobre 2020) Centimetri? millimetri? E’ questione di un nulla, di un’unghia. Si chiude una serata amara per Alvaro Morata: oltre alla sconfitta contro il Barcellona, c’è la beffa dei tre gol annullati per fuorigioco con l’intervento del VAR. Non uno, non due, bensì tre gol che pesano come un macigno visto il risultato finale. Ma lo spagnolo, anche se in “negativo”, ha riscritto la storia della Champions League. Infatti è la prima volta da quando c’è il Video Assistant Referee che a un calciatore vengono annullate tre reti nella stessa gara, tutte e tre per offside. Ma non finisce qui, perché per Morata non c’è la gioia nemmeno in campionato visti i gol annullati contro Crotone (il primo dei cinque) ed ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Centimetri?? E’di un nulla, di un’unghia. Si chiude una serata amara per Alvaro: oltre alla sconfitta contro il Barcellona, c’è la beffa dei tre golper fuorigioco con l’intervento del VAR. Non uno, non due, bensì tre gol che pesano come un macigno visto il risultato finale. Ma lo spagnolo, anche se in “negativo”, ha riscritto la storia della Champions League. Infatti è la prima volta da quando c’è il Video Assistant Referee che a un calciatore vengono annullate tre reti nella stessa gara, tutte e tre per offside. Ma non finisce qui, perché pernon c’è la gioia nemmeno in campionato visti i golcontro Crotone (il primo dei cinque) ed ...

ZZiliani : Apprendiamo che #Marianella non è d’accordo sul VAR che annulla i gol in fuorigioco e che 3 annullati a #Morata son… - ZZiliani : Giorni fa hanno tentato di farmi sospendere l’account per aver parlato di “Manuale Moggi” per gli insulti di… - ZZiliani : #Paratici spiegato in 4 righe. Juve-Samp, fine 1° tempo, mani di Bonucci da rigore, arbitro non fischia, VAR tace,… - sololagiuli : RT @Antorco66: Tre gol annullati per fuorigioco. #Morata porta a casa il Var. - GiuseppeCarlo14 : RT @SandroSca: Curiosità. 4 dei 5 gol annullati a Morata sono su assist di Cuadrado. Anche 1 dei 3 gol realizzati. È l'unico asse che funzi… -