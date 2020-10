La vignetta di Charlie Hebdo con Erdogan in mutande, la Turchia apre un’indagine. Il presidente turco: «La ignoro, ma Macron rivuole le Crociate» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel suo ultimo numero, il settimanale satirico si prende gioco del presidente turco. «Erdogan, in privato è molto buffo», recita la copertina. Nella vignetta di Charlie Hebdo si vede il leader dell’Akp sul divano con una t-shirt bianca, in mutande e una lattina in mano mentre solleva il lungo velo di una donna musulmana fino a lasciarle il fondoschiena completamente scoperto. Quindi l’esclamazione: «Ouuuh! Il Profeta!». La procura generale della capitale turca ha dunque aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista per la caricatura. Il presidente turco, davanti al gruppo parlamentare dell’Akp, ha però detto che ignorerà la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel suo ultimo numero, il settimanale satirico si prende gioco del. «, in privato è molto buffo», recita la copertina. Nelladisi vede il leader dell’Akp sul divano con una t-shirt bianca, ine una lattina in mano mentre solleva il lungo velo di una donna musulmana fino a lasciarle il fondoschiena completamente scoperto. Quindi l’esclamazione: «Ouuuh! Il Profeta!». La procura generale della capitale turca ha dunque aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta la rivista per la caricatura. Il, davanti al gruppo parlamentare dell’Akp, ha però detto che ignorerà la ...

MediasetTgcom24 : Vignetta su Erdogan, Turchia avvia una procedura giudiziaria contro Charlie Hebdo #Turchia - Marco_Zum : Charlie Hebdo pubblica vignetta contro Erdogan. “Uuuuuh, il profeta! Replica, “maleducazione” - Petiella : RT @Leonellooo: @lucianocapone @Charlie_Hebdo_ Magari le religioni fossero così, come in questa vignetta di @Charlie_Hebdo_ ....allegre, sc… - LupoNolberto : RT @eziomauro: La Turchia contro Charlie Hebdo per una vignetta su Erdogan, si aggrava la crisi Parigi-Ankara - repubblica : RT @eziomauro: La Turchia contro Charlie Hebdo per una vignetta su Erdogan, si aggrava la crisi Parigi-Ankara -