Decreto ristori | le misure adottate dal governo Contributi a fondo perduto | cassa integrazione | cancellazione rata Imu e altro per le categorie penalizzate dalle chiusure

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 27 ottobre 2020, alle ore 15.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro. *****Ulterioriurgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un-legge che introduce ulterioriurgenti per la tutela della salute e per il ...