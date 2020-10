Decreto Ristoratori attivo sul sito INPS, quando e come richiedere i bonus (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’annuncio del Governo sul cosiddetto Decreto Ristoratori nella tarda serata di ieri, 27 ottobre 2020, il sito dell’INPS non ha perso tempo. E ha già messo online sulle proprie pagine la sezione “Covid-19: Tutti i servizi dell’INPS”. come intuibile, si tratta della soluzione in rete per effettuare la richiesta per i bonus messi in campo dal Ministero dell’Economia per fronteggiare la pandemia da Coronavirus, che ha messo in ginocchio diverse attività commerciali. Il servizio – legato a doppio filo al Decreto Ristoratori 2020 – consente in aggiunta di presentare le prime domande per accedere da oggi, 28 ottobre, alle indennità previste per autonomi, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo l’annuncio del Governo sul cosiddettonella tarda serata di ieri, 27 ottobre 2020, ildell’non ha perso tempo. E ha già messo online sulle proprie pagine la sezione “Covid-19: Tutti i servizi dell’”.intuibile, si tratta della soluzione in rete per effettuare la richiesta per imessi in campo dal Ministero dell’Economia per fronteggiare la pandemia da Coronavirus, che ha messo in ginocchio diverse attività commerciali. Il servizio – legato a doppio filo al2020 – consente in aggiunta di presentare le prime domande per accedere da oggi, 28 ottobre, alle indennità previste per autonomi, ...

matteosalvinimi : Stamane a Roma con cuochi e ristoratori. Non si può andare avanti a colpi di decreto del sabato sera, con misure sb… - LevyGalanti : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori. Ma c'è… - Marco02839896 : RT @matteosalvinimi: Stamane a Roma con cuochi e ristoratori. Non si può andare avanti a colpi di decreto del sabato sera, con misure sbagl… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: Stamane a Roma con cuochi e ristoratori. Non si può andare avanti a colpi di decreto del sabato sera, con misure sbagl… - JuanCandida : RT @matteosalvinimi: Stamane a Roma con cuochi e ristoratori. Non si può andare avanti a colpi di decreto del sabato sera, con misure sbagl… -