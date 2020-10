Cordio dipinge storie ed emozioni in Ritratti Post Diploma intervista

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) In un momento particolarmente arido di concerti, poco prima dell’entrata in vigore del DPCM che ha sospeso gli eventi, ho avuto il piacere di partecipare allo showcase dialla Santeria di Milano. Un incontro a cuore aperto per raccontare l’album– appena uscito in versione fisica dopo due parti digitali – e per suonare dal vivo alcuni dei suoi brani. Il percorso dinel mondo nella musica è iniziato in modo anacronistico: sui palchi di tutta Italia, comeopening act dei tour di Ermal Meta, presentando le sue canzoni al pubblico prima ancora di averle incise.I suoisono frutto dell’intenso lavoro svolto in studio con Ermal, che ha curato interamente la ...